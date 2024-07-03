Говорить правду поздно: жена врет мужу уже 20 лет и не знает, как быть

Одна женщина солгала мужу в первые месяцы знакомства, чтобы произвести хорошее впечатление. За 20 лет брака в эту ложь поверили уже все родственники, и теперь женщина вынуждена и дальше скрывать правду.

Маленькая ложь переросла в 20-летний обман

Своей историей женщина анонимно поделилась с ведущими подкаста, и именно они рассказали ее миру.

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Много лет назад девушка решила поразить нового бойфренда своими кулинарными навыками. Их отношения только начинались, поэтому она решила, что маленькая ложь не навредит. Девушка сказала, что приготовит карри по секретному рецепту своей бабушки, который в их семье передают из поколения в поколение. На самом деле девушка просто купила соус карри в магазине.

Бойфренду очень понравилось блюдо, что он попросил приготовить его для его родных.

Его семья была в восторге от моего аутентичного карри и сказала, что это лучшее, что они когда-либо ели,

– рассказала женщина.

Мужчина много раз спрашивал о секретном ингредиенте блюда, но женщина продолжала врать. Потом пара поженилась, у них родилось трое детей, а ложь о карри так и не покинула их отношения.

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Прошло 20 лет и все родственники мужа обожают карри его жены, поэтому женщина продолжает врать. Она ежемесячно готовит карри и тайно выбрасывает баночки из-под соуса. Женщине неоднократно приходилось придумывать объяснения, почему она не может ни с кем поделиться рецептом блюда. Муж просил, чтобы она научила готовить карри их детей, но женщина и на это придумала оправдание – рецепт могут знать только женщины, а у них есть трое сыновей.

Степень этой лжи изнурительна. Я покупаю многочисленные специи, которые никогда не использую, должна помнить о том, чтобы выбрасывать их понемногу, чтобы они казались использованными,

– объяснила жена.

Похоже, что женщина не планирует говорить мужу правду. Пользователи сети посоветовали ей заморозить магазинный соус и сделать вид, что он домашний, чтобы быстрее готовить блюдо.