Конфетти из мести: женщину осудили за то, как она проучила мужа за роман с другим
Источник:Reddit
Женщина случайно разоблачила своего возлюбленного за поцелуем с мужчиной. Она настолько разозлилась, что придумала целый план мести. Однако сестра женщины осудила ее за этот поступок.
Публичная месть и разоблачения
Жена увидела, как ее муж целуется с другим прямо возле их дома. Она была очень обижена, но решила промолчать.
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Я ничего не сказала, когда мой муж зашел к нам домой, и продолжала молчать, пока полностью не переварила то, что увидела. После хандры и грусти все, что у меня было – это злость,
– рассказала жена.
Она начала следить за своим мужем и его любовником и делать пикантные фото. Женщина хотела использовать фотографии в нужное время. В конце концов однажды она пришла на работу к мужу и разбросала его фотографии с любовником по всему офису как конфетти.
Однако сестра женщины осудила ее за такой поступок. Все потому, что она бисексуальная и считает, что поступок жены был слишком жестоким.
"Моя сестра – би, и когда она услышала, что я сделала, она рассердилась на меня за то, что я разоблачила его так публично. Мы живем в довольно консервативной стране, где только недавно легализовали ЛГБТК+ браки. Поэтому она сказала, что даже если я злюсь на него, я не должна использовать его идентичность, чтобы нанести ему вред", – объяснила женщина.
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В комментариях некоторые пользователи поддержали мнение сестры и заметили, что жена была слишком жестокой. Однако большинство людей отметили, что понимают боль женщины, которую предали.
- "Они общались на публике, поэтому явно не заботились о конфиденциальности и, что еще хуже, они общались в месте, где вы, вероятно, увидите их".
- "Если бы ваш муж изменял вам с женщиной, ваши действия были бы приемлемыми для вашей сестры? Ваш муж обманывал вас, и вы его поймали. Это нормально быть злой, и вы его просто разоблачили".
- "Срывать рабочее место, чтобы отомстить, нельзя. Мне безразлично, изменил он с женщиной или мужчиной, это не нормально идти устраивать сцены на чью-то работу".