Вивиан рассказала, что через два месяца после ее свадьбы в ДТП погиб свекор. Свекровь очень тяжело пережила трагедию и попросила, чтобы единственный сын – муж Вивиан – временно переехал к ней. Вивиан была не против. Она еще не подозревала, что "заботливая мама" начнет разрушать ее брак.

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До переезда Вивиан с мужем очень часто занимались сексом. Медовый период давал о себе знать. Однако все изменилось, когда за стеной появилась свекровь.

Каждый раз, когда Вивиан и его любимый пытаются заняться сексом, свекровь прерывает их. Стучит в дверь, чтобы что-то спросить, жалуется на плохое самочувствие, требует, чтобы сын срочно отвез ее к врачу или сходил за чем-нибудь в магазин.

Ночь свекрови не останавливает

Ночь – не исключение. Вивиан с мужем не могут остаться наедине.

Неважно, какой час. Даже если три часа, свекровь стучится в нашу дверь, спрашивая: "что делаете?". Или рассказывает мужу, как ей плохо,

– делится Вивиан.

Более того, свекровь обвиняет Вивиан в краже вещей. Не обходится и без критики без причин. Больше всего достается блюдам, которые готовит Вивиан. Муж пытается защитить жену, однако тогда свекровь давит на него своим плохим самочувствием.

Вивиан признается, что отношения с мужем сошли на нет. Все чаще женщина задумывается о разводе.