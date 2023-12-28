Существует много способов, как улучшить свой секс. Главное – откровенность с партнером или партнершей.

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Как заняться лучшим сексом в жизни

Обсудите ваш секс с партнером или партнершей.

Поделитесь своими фантазиями. Будьте готовы услышать фантазии любимого человека. В то же время психологи не советуют проводить этот щекотливый разговор перед сексом. Лучший момент для него – спокойная и расслабленная атмосфера. К примеру, за ужином в любимом ресторане.

Обменяйтесь эротическими листьями.

Их можно написать от руки или отправить по электронной почте. Только внимательно – не перепутайте адрес. Ведь ваши коллеги могут изумиться, получив такое "послание".

Произведите впечатление нарядом.

К примеру, утром продефилируйте перед партнером или партнершей в новом белье и добавьте, что полное шоу он или она сможет увидеть только вечером.

Создайте удобные условия.

Если ваше жилище тонет в беспорядке, на секс настроиться – очень тяжело. Выделите на уборку хотя бы 20 минут, и вы увидите, как все меняется.

Зажгите ароматические свечи.

Приятный запах побуждает вас расслабиться и сконцентрироваться на процессе.

Общайтесь во время секса со своим партнером или партнершей.

Скажите "мне нравится, когда ты делаешь это".

Конечно, нет универсального секрета хорошего секса. Для каждого человека он – свой. В то же время, если прислушиваетесь к советам, сможете качественно перезагрузить свою интимную жизнь.