Он до сих пор красавчик, – женщина рассказала, как в 19 лет влюбилась в своего 46-летнего мужа

Даниэль Лихтман познакомилась со своим старшим на 27 лет будущим мужем Фрэнком, когда ей было 19 лет. Пара вместе уже 8 лет и теперь убеждает всех, что возраст – это только цифра.

Будущие супруги познакомились в ресторане, где работала Даниэль. Сейчас им по 27 и 54 года, и они счастливы как никогда.

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Пара воспитывает двух сыновей

Когда Даниэль была еще ребенком, Фрэнк уже был женат. У него есть взрослая дочь от первого брака. В начале отношений влюбленные боялись вместе выходить на публику, потому что беспокоились о том, что подумают другие об их разнице в возрасте. Ведь по годам Фрэнк мог бы быть отцом для Даниэль.

Многие люди говорили девушке, что у нее "есть проблемы с отцом" и потому она нашла себе такого старшего мужчину. Однако сейчас супруги не учитывают мнение других. Фрэнк и Даниэль даже шутят о своей разнице в возрасте в инстаграме.

Смотрите видео, какими были Даниэль и Фрэнк в 2001 году:

Я встретила этого человека много лет назад, и он рассмешил меня. Я знала, что выйду за него замуж, хотя он сказал мне, что никогда больше не женится,

– рассказала Даниэль.

Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей и называют разницу в возрасте лучшим, что есть в их отношениях.

Даниэль считает своего мужа красавцем и часто ему об этом говорит. Женщина советует всем парам, которые также переживают из-за разницы в возрасте, не считаться с цифрами, а просто быть счастливыми вместе.