Женщина расстроилась из-за комментариев относительно внешности ее мужа

Эбигейл рассказала об этой ситуации в соцсетях и изрядно расстроилась. Ей не нравится то, что люди думают будто ее муж – подросток.

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Женщина опубликовала в тиктоке видео и попросила пользователей отгадать, где отец ее детей. На кадрах был Стюарт и дяди малышей. Но определить настоящего отца никто не смог. Когда Эбигейл показала, кто является ее мужем, некоторые из пользователей были ошеломлены.

Позвольте познакомить вас со своим мужем Стюартом. Ему 27 лет, а не 12, и он отец наших близнецов,

– сказала женщина.



Эбигейл и Стюарт / Фото из семейного архива пары

В комментариях люди начали оставлять удивленные комментарии:

"Это похоже на то, что учительница имеет отношения со своим учеником в средней школе";

"Если честно, он действительно похож на вашего сына";

"Ты выглядишь примерно моего возраста, а мне 27 лет, но твой муж выглядит так, будто он все еще учится в средней школе";

"Он выглядит подростком, но, честно говоря, именно то, как он одевается, делает его моложе".



Эбигейл настаивает, что ее муж – не подросток / Скриншот с видео

Поскольку женщина была расстроена такими комментариями, то некоторые люди написали, что они замечательная пара и заметно, что Эбигейл и Стюарт любят друг друга. Так какая разница, что об их внешности думают другие?