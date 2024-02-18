24 Канал создал подборку со свадебными фотографиями актеров, которые снимались в популярных фильмах и сериалах от Disney.

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Хилари Дафф

Американская певица и актриса Хилари Дафф, карьера которой стремительно развивалась в нулевых, была замужем дважды. В 2010 году она вышла замуж за канадского хоккеиста Майка Комри и родила первенца – Люка. Однако спустя 6 лет пара развелась. Вероятно, причиной такого решения стала алкогольная зависимость мужа.

В 2019 году Хилари вышла замуж за певца Мэттью Кома. У супругов родилось двое детей, а недавно Хилари сообщила о своей четвертой беременности. Актриса успешна и в семейных делах, и в рабочих, ведь в 2022 году она снялась в главной роли сериала "Как я встретила вашего отца".

Дебби Райан

30-летняя актриса Дебби Райан снималась во многих фильмах и сериалах от Disney: "Радио бунтарка", "16 желаний" и другие. Больше всего она прославилась благодаря роли няни Джесси в одноименном сериале, съемки которого продолжались с 2011 по 2015 годы.

В 2019 году актриса вышла замуж за барабанщика известной американской группы Twenty One Pilot – Джоша Дана.

Джо Джонас

Актер фильма "Рок-лагерь" и сериала "Jonas brothers" Джо Джонас в 2019 году женился на звезде культового сериала "Игра Престолов" Софи Тернер. У супругов родилось две дочери. Однако брак продлился не долго – 4 года.

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Ник Джонас

Другой из братьев Джонас – Ник – в 2018 году поразил всех роскошной трехдневной свадьбой с индийской моделью и актрисой Приянкой Чопрой. Влюбленной паре удалось совместить христианские и индуистские свадебные традиции.

Кевин Джонас

Но быстрее всех из братьев женился самый старший – Кевин. Еще в 2009 году он поклялся в вечной любви Даниэль Джонас. Супруги до сих пор счастливы вместе и воспитывают двух дочерей.

Дэвид Генри

Звезда сериала "Волшебники из Вейверли" Дэвид Генри женился на Марии Кэхил в 2017 году. На пышное празднование актер пригласил свою экранную "сестру" – Селену Гомес. Коллеги на протяжении 2007 – 2012 годов играли родных брата и сестру в "Волшебниках из Вейверли".

Джейсон Эрлз

46-летний актер Джейсон Эрлз прославился благодаря роли брата Майли Стюарт в популярном сериале "Ханна Монтана" – Джексона Стюарта. В 2017 году Эрлз женился на Кэти Драйсен.

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Эшли Тисдейл

Эшли Тисдейл больше всего известна благодаря ролям в фильме "Школьный мюзикл" и сериале "Все тип-топ или жизнь Зака и Коди". В 2014 году знаменитость вышла замуж за Кристофера Френча, а в 2021 году сообщила о беременности. Известно, что у супругов родилась дочь.