К тому времени в будущую свадьбу Лиза вложила около 40 тысяч долларов. В то же время поступок Тома перечеркнул все хорошее, что было в их истории.

Обратите внимание Гостья так возмутилась дрескодом, что отказалась идти на свадьбу: о чем просили женихи и невесты

Однажды утром Том прислал жуткое сообщение

Однажды утром Лиза отправилась в магазин. Неожиданно Том прислал ей сообщение: "я вывез твоего кота". Сначала Лиза подумала, что пушистику стало плохо, и жених повез его к врачу. Однако правда была – ужасной.

Том вывез кота в парк и оставил там. Причиной такого зверства стало то, что пушистик вроде бы поцарапал его машину. Когда Лиза поняла, что случилось, она разрыдалась. А потом бросилась в парк искать кота. К сожалению, пока найти пушистика не удалось. Хотя Лиза не теряет надежды и прилагает все усилия.

Свадьбу с Томом она отменила немедленно. Пользователи сети поддержали ее решение, заявив, что "этот человек – просто монстр" и "такое не прощают ни при каких обстоятельствах". Некоторые даже замечают, что эта трагедия могла спасти Лизе жизнь: если Том способен так поступить с котом, значит, в будущем он мог бы быть способным на все худшее в отношениях с женой.