Он парень моей мечты, – 43-летняя женщина гордится отношениями с молодым бойфрендом

Шона Хьюстон гордо называет себя "пантерой". Все потому, что ее бойфренд Оуэн моложе ее на 18 лет. Сначала женщина думала, что их отношения всего лишь "интрижка", но пара вместе уже целый год.

"Пантера, которая получила молодого парня"

Хотя Шоне уже за 40 лет, она не стремилась найти любовь или серьезные отношения. Однако это было до того, как в 2022 году она поехала с друзьями на выходные на озеро.

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Шона работает медсестрой неполный рабочий день и много путешествует. Оуэна – разнорабочего и фермера – она встретила на озере. Мужчина и женщина провели вместе ночь и даже подумать не могли, что через год будут праздновать годовщину отношений.

Оуэн сразу очень понравился Шоне, но она переживала из-за того, что он слишком молод для нее.

Это все было очень новым, и я на самом деле не думала, что это обернется чем-то. Потом мы начали тусоваться, а потом это просто продолжалось,

– рассказала женщина.

Парень согласился поехать с Шоной в путешествие, поэтому они начали вместе путешествовать по штатам. Именно тогда женщина поняла, что Оуэн – значительно зрелее в свои 24 года, чем она думала. Именно эта зрелость парня и стала ключевым фактором их отношений.

"У Оуэна "старая" душа. Разговор с ним не является таким, как бы я разговаривала с кем-то, кому есть 24 года", – объяснила Шона.

Как Шона и Оуэн выглядели в начале отношений и сейчас: видео

Женщина активно ведет свой тикток, где рассказывает об их нетрадиционных отношениях. Она любит подшучивать над разницей в возрасте, называя себя "пантерой, которая получила молодого человека". При этом Шона влюбленно отмечает, что Оуэн – парень ее мечты.