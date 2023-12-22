Чудеса происходят: женщина вернула свое свадебное платье, которое потеряла 24 года назад

Лиза Боум вышла замуж еще в 1999 году. В этом году она достала свадебное платье из футляра, чтобы дать племяннице и была шокирована – это не ее платье.

Лиза Боум из Мичигана выходила замуж на платье А-силуэта с короткими рукавами и цветочной кружевной вышивкой на лифе. Сразу после свадьбы невеста отнесла ее в химчистку.

Читайте также Кому сделают предложение в новогоднюю ночь: 2 знака зодиака

24 года хранила чужое платье в шкафу

Молодожены уехали в свадебное путешествие, поэтому Лиза попросила родственника забрать ее платье из химчистки. При этом она подчеркнула, чтобы тот ничего не трогал, а просто забрал платье и повесил в шкафу. Родственник поступил именно так, как ему сказала невеста.

Платье пролежало в шкафу 24 года, пока одна из племянниц Лизы в этом году не захотела его одеть. Женщина достала платье из шкафа и была шокирована – это не та одежда, в которой она шла под венец. Лиза потеряла дар речи. Она предположила, что 24 года назад работницы химчистки могли перепутать платья.

Хотя прошло много лет, Лиза решила попытаться разыскать особую вещь. Она позвонила в ту же химчистку, которая до сих пор работала, и спросила у владелицы сервиса Бекки Афендулис Трирвейлер: "Какая вероятность, что я ее найду?".

Интересно От классики до экстравагантного: идеи дизайна свадебного торта.

Похоже, что Лиза родилась под счастливой звездой, ведь такое могло произойти только в кино. Женщина прислала фото платья владелице, и Бекки поняла, что это платье до сих пор у нее. Оно много лет висело на витрине химчистки. Все потому, что Бекки решила хранить все свадебные платья, которые так и не забрали владельцы.

20 декабря Лиза наконец-то получила свое свадебное платье.

Это заставляет меня чувствовать себя отлично. Как владелица малого бизнеса я не хочу никого разочаровывать,

– рассказала Бекки.

Лиза очень счастлива, что смогла вернуть платье. Это заставило ее снова вернуться к особому дню и вспомнить эмоции, которые она тогда испытывала.