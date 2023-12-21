24 Канал собрал несколько невероятно красивых свадебных тортов, чтобы вы могли вдохновиться ими и придумать дизайн для своего, или повторить какой-то с тех, что есть на фото.

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Дизайн свадебного торта: идеи

Дизайн свадебного торта должен соответствовать концепции и стилю свадьбы. Если у вас классическая свадьба, где среди декора преобладают белые цветы и зелень, яркий торт вам не подойдет. Если же у вас свадьба в ярких и насыщенных цветах, то вы можете поэкспериментировать с тортом и придумать что-то неординарное.

Такой цветочный торт подойдет для летней, легкой свадьбы на природе. Он идеален на небольшое количество гостей.



Летний свадебный торт / Фото Belathee Photography

Оригинальность этого торта состоит в том, что он разделен на отдельные части. Дизайн с пышными пионами идеально подойдет для роскошной свадьбы в ресторане.



Торт из отдельных частей / Фото Corey Tenold

Трехъярусный торт без сплошной смазки выглядит очень интересно и романтично. В этом случае основной акцент на цветах и зелени. Такой декор идеально подойдет для свадьбы в стиле гринери.



Свадебный торт в стиле гринери / Фото Dani Toscano

Если вы хотите поразить своих гостей чем-нибудь нетрадиционным, то можете попытаться повторить дизайн такого торта. Мы уверены, что никто из присутствующих не удержится, чтобы не попробовать интересный десерт.



Торт для молодоженов, которым безразлично на правила / Фото Donny Zavala

Если вы запланировали праздновать свадьбу в день вашего дня рождения, то такой дизайн будет очень кстати. Так вы можете сосредоточиться не только на свадьбе, но и напомнить гостям, что вы еще и именинница!



Свадебный торт на день рождения / Фото Emily Nicole

Такой вариант торта просто идеален для свадьбы, где будет много зелени и ромашек.



Торт для зеленой свадьбы / Фото Hipster Weddig

Если стандартный круглый торт вам не интересен, то почему бы не поэкспериментировать с формами? На фото изображён торт-шестиугольник. Однако откроем тайну – это не настоящий торт. Молодожены выбрали его только для фото, а гостям подавали другие десерты. Однако что мешает вам спросить у кондитера, сможет ли он повторить такую форму для настоящего торта?



Оригинальный торт-шестиугольник / Фото Jacqui Cole

Торт расписан вручную и украшен цветами – идеальный вариант для классической свадьбы.



Торт с цветами / Фото Janet lin

Оригинальный торт для нестандартной свадьбы. Однако здесь следует уточнить у кондитера, сможет ли он повторить такой дизайн.



Экстравагантный дизайн торта / Фото Norman and Blake

Если у вас яркая летняя свадьба, где гости будут пить апероль, то почему бы не добавить акценты в торт? Цитрусы смогут быть интересной мелочью, которая дополнит концепцию свадьбы.



Цитрусовый торт / Фото Tara Johansen

В последние годы популярность приобретают одноярусные торты длинной формы. Правда, здесь может возникнуть проблема с тем, как его нарезать.



Торт оригинальной формы / Фото Lizzi Mbelman

Ну и напоследок – классическая роскошь.



Роскошный торт для классической свадьбы / Фото Jenny Quicksal