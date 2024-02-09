Торнадо унес свадебную фотографию пары: через 16 лет ее нашла их внучка

Иногда жизнь создает истории, которым позавидуют сценаристы Netflix. Потерянное фото пары вернулось спустя 16 лет к их внучке.

Щемящая история происходила на глазах пользователей сети. В официальном аккаунте города Паркерсбург опубликовали фотографию пары. Людей спрашивали, узнает ли кто-то узнает мужчину и женщину, изображенных на фото.

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Женщина по имени Хоуп Томкинс откликнулась в комментариях. Она заявила, что на фотографии – ее бабушка и дедушка.

По словам Хоуп, фото забрал торнадо 16 лет назад. Семья очень переживала, что фото – потеряно навсегда. Однако надежда вернуть его теплилась все эти годы. Конечно, никто не надеялся, что это произойдет так магически – Хоуп случайно наткнется на фото в соцсети.

Выяснилось, что фото действительно унес торнадо. Вместе со многими другими вещами оно долгое время хранилось в мэрии Паркерсбург. Пока через 16 лет коробки со старыми находками не решили разобрать.

Торнадо, который всколыхнул Паркерсбург в 2008 году, – черная страница истории для местных жителей. Тогда он унес жизни 8 человек. Местные власти надеются, что, ища хозяев найденных вещей, людям удастся вернуть неоценимые воспоминания о близких, которые – уже не здесь.