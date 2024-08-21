Жених посреди свадьбы выгнал музыкальную группу из-за бывшей: все закончилось драмой

Семейная драма, которая вспыхнула на свадьбе из-за жениха и его бывшей, полностью испортила настроение молодоженам. Жених сам принял важное решение, чем обидел свою возлюбленную.

Жениху было некомфортно из-за бывшей

Этой историей жених поделился анонимно, поэтому назовем его Питер. Мужчина признался, что свадьба состоялась только вчера, а ему срочно нужно мнение пользователей сети относительно ситуации, которая произошла на праздновании.

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Планированием свадьбы полностью занималась невеста, поэтому Питер не знал, какую группу выбрала его любимая. Уже на свадьбе в солистке он узнал свою бывшую, с которой встречался еще в школе. Во время первого танца жениху было очень некомфортно, поэтому он решил действовать радикально.

Во время танца я мог сосредоточиться только на том, что она на сцене. Я сказал жене, что певица – моя бывшая со старших классов, и что мне неприятно, когда она выступает. Она сказала, что это странное стечение обстоятельств, и спросила, в чем вообще проблема, если это было давно. Но для меня это была проблема,

– сказал жених.

Невеста отметила, что группа хорошо справляется со своей работой и попросила любимого не преувеличивать. Однако тот уже решил поговорить с группой.

Солистка узнала Питера, но вела себя очень профессионально. Она сказала, что не знала, что это его свадьба, а поняла это только когда увидела нескольких общих друзей. В то же время жениху было безразлично на объяснения. Он сказал группе, что у них есть 30 минут на то, чтобы собраться и уйти.

Солистка, как и остальные члены группы, была шокирована. Музыканты сообщили, что не будут отдавать деньги за заказ, и Питера это даже не волновало. Он нашел диджея, который заменил группу.

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Свадьба для невесты была испорченной

Когда невеста узнала, что ее муж прогнал свадебную группу, то была просто в ужасе. Она предположила, что у жениха остались чувства к бывшей, ведь его поведение было слишком резким.

Диджей хорошо поработал. Гости тоже как будто хорошо провели время и не заметили ничего. Но моя жена не наслаждалась вообще. После того, как все закончилось, она сразу пошла спать в отель,

– рассказал Питер.

Невеста все еще очень расстроена, а муж не понимает почему. Пользователи сети поддержали женщину и раскритиковали поведение мужа, назвав его "эгоистом, который испортил свадьбу".