Чарли тоже хотела бриллиант

Хлоя оставила свое кольцо на тарелке, которая стояла на тумбочке. Через какое-то время девушка поняла, что кольца нигде нет.

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Я часто что-то теряю. В то время бриллиант не был застрахован. Я была абсолютно опустошена, потому что чувствовала себя очень безответственной. Я позвонила своей матери, чтобы рассказать об этом. Я не хотела звонить жениху, чтобы не расстраивать его. Он тогда был в другом городе,

– рассказала девушка.

Хлоя предположила, что за исчезновением кольца может стоять ее австралийская овчарка Чарли, ведь она любит грызть украшения. Молодожены начали волноваться и за бриллиант, и за собаку. Чарли как будто чувствовала переживания своих хозяев, поэтому начала ходить в туалет по 6 – 8 раз в день.

Пара решила, что отведет животное к ветеринару в понедельник, поскольку инцидент произошел в четверг. Но, к счастью, бриллиант нашелся раньше – в субботу. "Добывать" драгоценность из фекалий собаки пришлось жениху.

Смотрите видео о том, как собака съела бриллиантовое кольцо:

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Хлоя была очень счастлива, ведь уже несколько дней она очень переживала. Девушка решила рассказать свою историю в тиктоке, где получила множество забавных комментариев. Именно эти комментарии позволили девушке взглянуть на ситуацию с другой стороны и перестать волноваться.

К слову, бриллиант от кольца оторвался, когда Чарли жевала украшение. Паре пришлось нести драгоценность в ремонт.

Я оглядываюсь на то видео и вспоминаю, какая я была расстроена в тот момент. Но мы до сих пор шутим об этом с друзьями и семьей и даже вспоминали это на свадьбе. Это действительно часть нашей любовной и семейной истории,

– подытожила Хлоя.

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