Танцевала с отцом и братьями: невеста сама отпраздновала свадьбу, потому что жених сбежал

Кейли Стед и ее возлюбленный планировали свадьбу 2 года. Однако в самый важный день в жизни жених просто сбежал.

После горьких слез невеста решила веселиться

Полицейский сделал Кейли предложение в августе 2020 года. Пара 4 года встречалась прежде чем наступил день их свадьбы.

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Каждая невеста ждет особого утра, однако для 28-летней Кейли оно оказалось ужасным. Выяснилось, что ее жених сбежал посреди ночи, потому что передумал жениться. Эту новость девушке сообщил отец жениха, потому что тот побоялся сам все объяснить.

Кейли проплакала все утро, ведь ее сердце было разбито. Но девушка решила взять себя в руки. На свадьбу пара уже потратила 12 тысяч фунтов стерлингов, поэтому Кейли подумала, что не хочет, чтобы все просто пропало.

Невеста вышла на утренний прием и объяснила гостям, что случилось. Затем она надела белое свадебное платье, сделала макияж и прическу и решила, что сегодня она будет праздновать. Девушка много танцевала, смеялась и развлекалась. Первый танец Кейли заменила на буги-вуги с отцом, братьями и подружками невесты. Затем девушка сама прошла сквозь туннель с бенгальскими огнями.

Ночевать Кейли остались в номере для новобрачных вместе подружкой невесты.

Я могу контролировать свои чувства и находить положительные стороны в каждой ситуации,

– сказала Кейли.



Девушка нашла позитив даже в самой худшей ситуации / Фото SWNS

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Кейли – действительно сильная женщина. Со дня, когда ее бросил жених, прошло уже полтора года и девушка готова к новым отношениям. На День святого Валентина она впервые пойдет на свидание.