Осуществила свою мечту в 80 лет
У Ширли есть 5 детей, 11 внуков и 10 правнуков. Вязать она научилась сама в 5 лет. С тех пор это ее любимое занятие.
Читайте также Из свадебного платья в повседневную вещь: мать невесты перешила платье дочери в жакет
Я вяжу спицами, шью, вяжу крючком. Все, что я могу сделать своими руками, я делаю. Вязание – это моя страсть,
– сказала Ширли.
Женщина уже вязала выпускные платья и даже шила свадебные. Однако она мечтала сделать свадебное платье именно из пряжи.
Ежегодно в родном селе Ширли происходит шоу, на котором местные жители могут выставить что-то, что сделали своими руками. Женщина решила связать платье, но ее муж, Кен, сказал: "Почему бы тебе не сшить свадебное платье, о котором ты постоянно говоришь?".
Женщина сразу же согласилась и взялась за выполнение работы. Она закупила все необходимые материалы и начала вязать. На создание длинного свадебного платья у Ширли ушло всего лишь 3 недели. Результат получился очень красивый – платье на длинный рукав, с пуговицами спереди и длинным шлейфом. Платье идеально подойдет для празднования свадьбы в стиле бохо.
Ширли рассказала, что сделала в платье более 1 тысячи стежков. Сейчас его продают в местном благотворительном магазине вблизи Солсбери, а заработанные средства 80-летняя бабушка хочет передать на благотворительность.
Интересно "Подожди, ты серьезно?": брат жениха на свадьбе выдал тайну, которую скрывал 20 лет
Пользователи сети в восторге
В комментариях к фото платья в инстаграме многие женщины похвалили талантливую Ширли:
- "Абсолютно потрясающе! В этом платье невеста будет выглядеть королевски. Я недавно вышла замуж, если бы знала о вашем таланте, то попросила бы вас пошить мне свадебное платье. Я думаю, вы могли бы начать бизнес со свадебных платьев. Все ваши творения были бы уникальными во всем мире";
- "Платье очень эффектное";
- "Потрясающе! Просто сказочно";
- "Самое красивое свадебное платье, которое я когда-либо видела! Какой талант".