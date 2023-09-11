40 мерзких поступков на мальчишнике: как жених-предатель разрушил собственную свадьбу

Парни вечеринки являются настоящим праздником для всех невест, однако иногда на них случаются очень неожиданные ситуации, которые могут вообще разрушить отношения. Свадебный диджей DJ Lost One рассказал самую драматичную историю с такой вечеринки, по которой отменили свадьбу.

14 друзей жениха выступили против женитьбы, поскольку не могли скрывать от его избранницы произошедшее на мальчишнике. Об этом мексиканский свадебный диджей рассказал в своем тиктоке.

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