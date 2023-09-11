40 мерзких поступков на мальчишнике: как жених-предатель разрушил собственную свадьбу
Источник:DJ Lost One
Парни вечеринки являются настоящим праздником для всех невест, однако иногда на них случаются очень неожиданные ситуации, которые могут вообще разрушить отношения. Свадебный диджей DJ Lost One рассказал самую драматичную историю с такой вечеринки, по которой отменили свадьбу.
14 друзей жениха выступили против женитьбы, поскольку не могли скрывать от его избранницы произошедшее на мальчишнике. Об этом мексиканский свадебный диджей рассказал в своем тиктоке.
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Как жених-предатель разрушил собственную свадьбу
Друзья выдвинули против жениха обвинения в более чем 40 непристойных действиях, случившихся на вечеринке.
Они сказали: "Нам очень нравится невеста. Она действительно классная, как младшая сестра для нас. И мы просто не можем и дальше молчать о том, что он сделал на вечеринке",
– вспомнил диджей.
Мужчины признались, что жених предал свою избранницу. Все началось в ночных клубах, а затем он отправился в несколько отелей. Чтобы невеста поверила им, посоветовали посмотреть выписки из его кредитной карты. Как оказалось, среди 40 мерзких поступков мужчины было то, что он "нюхал вещества из ягодиц женщины". В конце концов, свадьбу отменили. Хорошо, что девушка узнала правду о своем избраннике не слишком поздно.
Пользователи тиктока шокированы таким рассказом. Они поддерживают друзей жениха и выражают уважение, что они были честными с девушкой. Однако некоторые отмечают, что стоило рассказать об этом раньше, а не ждать свадьбы.
- "Многие парни не рассказали бы правду, поддержали бы друга. Очень мило, что они позаботились о девушке".
- "Потеряла мужчину, но получила 14 новых друзей".
- "Мило, что они защитили невесту, но зачем нужно было ждать церемонии?"
- "Надеюсь, теперь они ее друзья. Они настоящие!"
- "Мило, что ребята сделали это ради невесты".