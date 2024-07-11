"Еще никогда так не любила": жених обиделся на слова любимой после родов

Сразу после родов между новоиспеченными родителями вспыхнула семейная драма. Мужчина очень обиделся на любимую за слова, которые она сказала их ребенку.

Любовь к ребенку vs любовь к мужу

Женщина решила поделиться своей историей, чтобы услышать мнение людей. Она рассказала, что несколько недель назад родила дочь.

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Когда женщина впервые взяла малышку на руки, то была настолько переполнена эмоциями, что сказала: "Я не осознавала, что могу так любить человека". Мама роженицы, которая была рядом, сказала, что эти чувства никогда не исчезнут. Это был особый момент, поэтому две женщины даже заплакали.

Но жених женщины не был тронут, его эти слова оскорбили. Впоследствии он сказал любимой, что ему больно. Мол, он любит дочь и невесту одинаково, а она – делает разницу. Женщина была потрясена этими словами и решила не углубляться в дискуссию.

Но через несколько дней мужчина вернулся к той теме и сказал, что до сих пор обижен. Его ранило то, что жена любит малыша сильнее, чем его.

Мужчина осознал свою ошибку

Люди в комментариях сошлись во мнении, что родительская любовь и романтическая – кардинально разные. Любовь к ребенку – безусловная и ее невозможно сравнить с другими ощущениями. Они предположили, что новоиспеченный отец просто еще не почувствовал такой привязанности к дочери, как мать, которая вынашивала ее 9 месяцев, а потом родила.

Впоследствии женщина обновила свое сообщение и рассказала, что они с женихом нашли общий язык. Мужчина признался, что ревновал любимую не к дочери, а к связи, которая между ними возник. Теперь он понял, что как отец просто не успел почувствовать того, что мать.