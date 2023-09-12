Их рейс из Великобритании несколько раз переносили из-за "хаоса воздушного движения" и в конце концов отменили. Поэтому Шеннон и Стюарт, двое их детей и некоторые гости застряли в аэропорту Бирмингема.

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Как жених и невеста не попали на собственную свадьбу

Они вместе уже 13 лет, поэтому этот день был очень важным. Невеста признавалась, что была очень опустошена, просто сошла с ума. Люди, также должны лететь отмененным рейсом, жаловались, что не могут вылететь в отпуск, однако никто не понимал, что для пары эта поездка значила гораздо больше, чем отпуск.

Это была моя свадьба, на которую я не смогла попасть,

– подчеркнула Шеннон.

Влюбленные пытались сохранять спокойствие и верить в лучшее, надеясь успеть на следующий рейс, но, к сожалению, других рейсов на остров до даты свадьбы не было.

Я постоянно думала: "Что мне делать? Моя свадьба в четверг. У меня уже есть 30 друзей и родственников". Они сказали: "Мы ничего не можем поделать". До пятницы рейсов не будет. Я не могу выйти замуж в субботу, а в воскресенье люди разъезжаются домой, так что мне просто пришлось отложить свадьбу,

– рассказала женщина.



Шеннон Уильямс и Стюарт Мартин с детьми / Фото Kennedy News and Media

Понимая, что ничего не могут сделать, невесты упразднили запланированную церемонию и перенесли празднование на июнь 2024 года. Средства, потратившиеся на приготовление к церемонии, одежду и все остальное, не удалось вернуть. Поэтому в следующем году свадьба будет гораздо скромнее, чем было запланировано.

Чтобы хоть как-то компенсировать семье испорченный праздник, авиакомпания предложила возврат средств и места на следующий рейс, который будет доступен. Шеннон и Стюарт решили потратить возмещение на семейный отдых, чтобы хоть как-то порадовать детей, которые также были огорчены таким развитием событий.