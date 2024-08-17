Оно стоит как 2 часа его работы: невеста возмутилась дешевым кольцом на помолвку

Одна невеста вместо того, чтобы радоваться помолвке и планировать свадьбу, находится в подавленном состоянии. Дело в том, что женщине не понравилось кольцо, с которым сделал предложение ее возлюбленный.

Кольцо из супермаркета

Женщина настолько возмущена видом и ценой кольца, что не могла сдержать свои эмоции и решила поделиться ими с пользователями сети.

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По словам женщины, бойфренд купил ей кольцо в супермаркете Walmart тогда же, когда покупал костюм на Хэллоуин для своего племянника. Стоимость серебряного кольца с крупными камушками составляет 130 долларов.

Он зарабатывает хорошие деньги, как и я, и он подарил мне кольцо, которое стоит меньше, чем он получает за 2 часа работы,

– разгневалась невеста.

Женщина подчеркнула, что ее любимый зарабатывает достаточно денег, именно поэтому дешевое кольцо так оскорбило ее. Кроме того, невесте не понравилось колечко и на вид. Женщина отметила, что бойфренд даже не узнал ее предпочтений перед тем, как покупать кольцо.

Даже на день рождения женщина дарила партнеру подарок, который был в 10 раз дороже кольца. Она призналась, что раньше никогда не переживала из-за стоимости подарков, однако дешевое и некрасивое кольцо показало пренебрежительное отношение бойфренда к их отношениям.

Пользователи сети поддержали женщину и заметили, что жених действительно не приложил усилий к предложению.