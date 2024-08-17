Каблучка з супермаркету

Жінка настільки обурена виглядом та ціною каблучки, що не могла втримати свої емоції й вирішила поділитися ними з користувачами мережі.

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За словами жінки, бойфренд купив їй каблучку у супермаркеті Walmart тоді ж, коли купував костюм на Геловін для свого племінника. Вартість срібної каблучки з великими камінчиками становить 130 доларів.

Він заробляє хороші гроші, як і я, і він подарував мені каблучку, яка коштує менше, ніж він отримує за 2 години роботи,

– розгнівалася наречена.

Жінка наголосила, що її коханий заробляє достатньо грошей, саме тому дешева каблучка так образила її. Крім того, нареченій не сподобалося колечко й з вигляду. Жінка зазначила, що бойфренд навіть не дізнався її уподобань перед тим, як купувати каблучку.

Навіть на день народження жінка дарувала партнеру подарунок, який був у 10 разів дорожчий за каблучку. Вона зізналася, що раніше ніколи не переймалася через вартість подарунків, однак дешева й некрасива каблучка показала зневажливе ставлення бойфренда до їхніх стосунків.

Користувачі мережі підтримали жінку й зауважили, що наречений дійсно не доклав зусиль до освідчення.