В начале все было хорошо, – женщина впервые рассказала о браке с известным серийным убийцей

Бонни Лу Гауэр впервые вышла замуж в 17 лет. Девушка не знала, что ее возлюбленный Ричард Эвониц на самом деле серийный убийца. Ужасную правду женщина узнала уже после развода с ним.

Брак с серийным убийцей

Бонни познакомила с Ричардом его сестра, с которой девушка дружила. В августе 1988 года пара поженилась и переехала жить в штат Мэн, США.

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Сначала все было хорошо. Честно говоря, я была счастливой быть замужем. Знаете, у меня была такая, наверное, незрелая фантазия о том, что значит супружеская жизнь, но я была счастлива быть с ним,

– рассказала Бонни спустя много лет после этого брака.

Эновиц был строгим человеком и работал в Военно-морских силах США, поэтому он сразу дал понять юной Бонни, каким должен быть их брак. Все домашние обязанности должна была выполнять жена – убирать, готовить, стирать. Эновиц даже показал девушке, как правильно стирать и гладить его военную форму.

Бонни такие отношения устраивали, потому что она очень хотела угодить мужу и сделать его счастливыми. Но впоследствии в браке начали возникать ситуации, которые уже не нравились женщине. Ричард мог обозвать ее толстой и говорил, что женщине нужна диета.

Это оскорбляло Бонни, но она не понимала, какими должны быть отношения в браке. Девушка переехала в другой город и очень редко общалась с родными, ведь телефонные звонки были дорогими, а Ричард ограничивал девушку в них. Уже сейчас она понимает, что мужчина делал это специально. Он не хотел, чтобы она обсуждала с кем-то их отношения.

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Многие люди говорили мне, что я была слишком молода, чтобы выйти замуж в то время, и я была полна решимости доказать, что они неправы,

– сказала Бонни.



Сейчас женщина пишет книгу о браке с серийным убийцей / Скриншот с видео

Правду Бонни узнала много лет после развода

В конце концов, когда Бонни исполнилось 25 лет, она развелась с Ричардом. К счастью, женщина нашла свою любовь и родила двоих детей. Но через 5 лет после развода с первым мужем в дверь дома Бонни постучали офицеры ФБР. Они рассказали женщине, что Ричард – серийный убийца.

Я узнала, что он убивал людей еще до того, как женился на мне, и продолжал делать это в течение всего нашего брака,

– отметила Бонни.

Женщина была ошеломлена этой новостью. Сейчас она очень счастлива, что когда-то решила развестись с Эвоницом и сбежала от ужасного брака.

Ричарда Эвоница признали виновным в убийстве и изнасиловании по меньшей мере трех девушек-подростков, последней его жертве удалось сбежать и рассказать обо всем полиции. Когда правда о серийном убийце раскрылась, Ричард позвонил своей сестре и сказал, что совершил столько преступлений, что уже и не помнит всех. После этого он застрелился 27 июня 2002 году.