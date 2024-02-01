Поддержал романы возлюбленной с женщинами: жена пастора оказалась бисексуалкой

40-летняя Дезире Маккалоу замужем за церковным пастором. Но несколько лет назад супруги поняли, что сексуально несовместимы.

Дезире была расстроена из-за проблем в постели

В разгар пандемии коронавируса супруги отошли от религии и наконец заговорили о проблемах, которые долго игнорировали.

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Избавившись от ярлыка "жена пастора", Дезире поняла, что ее сексуальное влечение значительно больше, чем у мужа. Нежелание любимого заниматься сексом вызвало у женщины разочарование. Покопавшись в себе, Дезире признала то, что подозревала еще со школы, – она бисексуалка.

После визита к врачу и проверки гормонов, муж Дезире выяснил, что он – асексуален. Женщина была поражена этой информацией, ведь это точно не то, что она хотела услышать. После многочасовых разговоров супруги решили перейти на открытые отношения, ведь расставаться они не хотели. Так у Дезире появилась возможность исследовать свои новые желания, а муж ее поддержал.



Женщина наконец проявила свою сексуальность / Фото Дезире Маккалоу

У женщины возникла связь с 20-летней девушкой

Дезире начала ходить на свидания с женщинами и мужчинами. Ее огорчало то, что большинство из них стремились только к сексуальным отношениям на одну ночь, женщина же хотела найти более глубокую связь.

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Как жена пастора, я прикрывала свое тело и волновалась из-за блеска для губ и длины юбки. Теперь я принимаю бодипозитив, не акцентируя на том, как должна выглядеть 40-летняя мать,

– сказала Дезире.

Впоследствии у Дезире возникла мощная связь с 20-летней девушкой, с которой она познакомилась в приложении для знакомств. Женщина волновалась из-за возраста, ведь ее дети были ближе по возрасту к ее пассии, чем она сама.

В этот момент муж очень поддерживал Дезире и объяснял, что разница в возрасте не является чем-то сверхважным. Благодаря поддержке любимого женщина смогла выйти за пределы собственных границ и почувствовать что-то новое.