Підтримав романи коханої з жінками: дружина пастора виявилася бісексуалкою

40-річна Дезіре Маккалоу одружена з церковним пастором. Та кілька років тому подружжя зрозуміло, що сексуально несумісне.

Дезіре була засмучена через проблеми у ліжку

У розпал пандемії коронавірусу подружжя відійшло від релігії й нарешті заговорило про проблеми, які довго ігнорувало.

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Позбувшись ярлика "дружина пастора", Дезіре зрозуміла, що її сексуальний потяг значно більший, аніж у чоловіка. Небажання коханого займатися сексом викликало у жінки розчарування. Покопирсавшись у собі, Дезіре визнала те, що підозрювала ще зі школи, – вона бісексуалка.

Після візиту до лікаря й перевірки гормонів, чоловік Дезіре з'ясував, що він натомість – асексуальний. Жінка була вражена цією інформацією, адже це точно не те, що вона хотіла почути. Після багатогодинних розмов подружжя вирішило перейти на відкриті стосунки, адже розлучатися вони не хотіли. Так у Дезіре з'явилася можливість дослідити свої нові бажання, а чоловік її підтримав.



Жінка нарешті проявила свою сексуальність / Фото Дезіре Маккалоу

У жінки виник зв'язок з 20-річною дівчиною

Дезіре почала ходити на побачення з жінками та чоловіками. Її засмучувало те, що більшість з них прагнули лише сексуальних стосунків на одну ніч, жінка ж хотіла знайти глибший зв'язок.

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Як дружина пастора, я прикривала своє тіло і хвилювалася через блиск для губ і довжину спідниці. Тепер я приймаю бодіпозитив, не наголошуючи на тому, як має виглядати 40-річна мати,

– сказала Дезіре.

Згодом у Дезіре виник потужний зв'язок з 20-річною дівчиною, з якою вона познайомилася у додатку для знайомств. Жінка хвилювалася через вік, адже її діти були ближчі по віку до її пасії, аніж вона сама.

У цей момент чоловік дуже підтримував Дезіре й пояснював, що різниця у віці не є чимось надважливим. Завдяки підтримці коханого жінка змогла вийти за межі власних кордонів та відчути нові почуття.