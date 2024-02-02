Для того, чтобы жить своей роскошной жизнью и не работать, Соуди должна вести себя так, как нравится ее мужу.
Читайте также Поддержал романы любимой с женщинами: жена пастора оказалась бисексуалкой
Есть так много вещей, которые я бы никогда не сделала перед своим мужем. Во-первых, я никогда не могла бы быть полностью собой перед своим мужчиной. В конце концов, он не моя мама и не лучший друг. Он очень занят,
– сказала женщина.
Обязательные правила для жены миллионера
- Всегда иметь непревзойденный вид и быть 10 из 10. Даже рассказывая свою историю на видео, Соуди наносила на свое лицо стойкий макияж.
- Никогда не устраивать драму и скандалы.
- Не создавать проблем мужу, а наоборот – решать их.
- Ругань запрещена.
- Придерживаться политики "закрытых дверей", то есть дверь в туалет всегда должна быть закрыта.
- Никогда не следить за мужчиной и не проверять его личные вещи.
Смотрите видео, где женщина рассказывает о правилах в браке с миллионером:
В сети женщину захейтили
Такие правила вполне устраивают Соуди, ведь в ответ на их соблюдение Джамал обеспечивает ее роскошную жизнь. Однако пользователи сети были ошеломлены услышанным и набросились на женщину.
- "Пожалуйста, скажите, что вы шутите";
- "Ваш муж всегда должен быть вашим лучшим другом";
- "Для меня это ад. Если надо, я уйду и сама стану миллионером";
- "Не зависимо от того, кто сколько денег имеет, отношения всегда должны основываться на усилиях двух, а не одного! А если вы не являетесь самой собой, то вы актриса".