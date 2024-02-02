Для того, чтобы жить своей роскошной жизнью и не работать, Соуди должна вести себя так, как нравится ее мужу.

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Есть так много вещей, которые я бы никогда не сделала перед своим мужем. Во-первых, я никогда не могла бы быть полностью собой перед своим мужчиной. В конце концов, он не моя мама и не лучший друг. Он очень занят,

– сказала женщина.

Обязательные правила для жены миллионера

Всегда иметь непревзойденный вид и быть 10 из 10. Даже рассказывая свою историю на видео, Соуди наносила на свое лицо стойкий макияж.

Никогда не устраивать драму и скандалы.

Не создавать проблем мужу, а наоборот – решать их.

Ругань запрещена.

Придерживаться политики "закрытых дверей", то есть дверь в туалет всегда должна быть закрыта.

Никогда не следить за мужчиной и не проверять его личные вещи.

Смотрите видео, где женщина рассказывает о правилах в браке с миллионером:

В сети женщину захейтили

Такие правила вполне устраивают Соуди, ведь в ответ на их соблюдение Джамал обеспечивает ее роскошную жизнь. Однако пользователи сети были ошеломлены услышанным и набросились на женщину.