Для того, щоб жити своїм розкішним життям і не працювати, Соуді має поводитися так, як подобається її чоловіку.
Читайте також Підтримав романи коханої з жінками: дружина пастора виявилася бісексуалкою
Є так багато речей, які я б ніколи не зробила перед своїм чоловіком. По-перше, я ніколи не могла б бути повністю собою перед своїм чоловіком. Зрештою, він не моя мама і не найкращий друг. Він дуже зайнятий,
– сказала жінка.
Обов'язкові правила для дружини мільйонера
- Завжди мати неперевершений вигляд й бути 10 з 10. Навіть розповідаючи свою історію на відео, Соуді наносила на своє обличчя стійкий макіяж.
- Ніколи не влаштовувати драму й скандали.
- Не створювати проблем чоловіку, а навпаки – вирішувати їх.
- Лайка заборонена.
- Дотримуватися політики "закритих дверей", тобто двері в туалет завжди мають бути зачиненими.
- Ніколи не стежити за чоловіком та не перевіряти його особисті речі.
Дивіться відео, де жінка розповідає про правила у шлюбі з мільйонером:
У мережі жінку захейтили
Такі правила цілком влаштовують Соуді, адже у відповідь на їхнє дотримання Джамал забезпечує її розкішне життя. Однак користувачі мережі були приголомшені почутим і накинулися на жінку.
- "Будь ласка, скажіть, що ви жартуєте";
- "Ваш чоловік завжди повинен бути вашим найкращим другом";
- "Для мене це пекло. Якщо треба, я піду й сама стану мільйонером";
- "Не залежно від того, хто скільки грошей має, стосунки завжди мають ґрунтуватися на зусиллях двох, а не одного! А якщо ви не є самою собою, то ви акторка".