Для того, щоб жити своїм розкішним життям і не працювати, Соуді має поводитися так, як подобається її чоловіку.

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Є так багато речей, які я б ніколи не зробила перед своїм чоловіком. По-перше, я ніколи не могла б бути повністю собою перед своїм чоловіком. Зрештою, він не моя мама і не найкращий друг. Він дуже зайнятий,

– сказала жінка.

Обов'язкові правила для дружини мільйонера

Завжди мати неперевершений вигляд й бути 10 з 10. Навіть розповідаючи свою історію на відео, Соуді наносила на своє обличчя стійкий макіяж.

Ніколи не влаштовувати драму й скандали.

Не створювати проблем чоловіку, а навпаки – вирішувати їх.

Лайка заборонена.

Дотримуватися політики "закритих дверей", тобто двері в туалет завжди мають бути зачиненими.

Ніколи не стежити за чоловіком та не перевіряти його особисті речі.

Дивіться відео, де жінка розповідає про правила у шлюбі з мільйонером:

У мережі жінку захейтили

Такі правила цілком влаштовують Соуді, адже у відповідь на їхнє дотримання Джамал забезпечує її розкішне життя. Однак користувачі мережі були приголомшені почутим і накинулися на жінку.