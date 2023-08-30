Все началось с дружбы, которая переросла в счастливый союз. Первой о своих чувствах рассказала именно Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя). Артистка больше не могла держать все в себе, поэтому решила сделать первый шаг. Тарас тоже долго не медлил и ответил ей взаимностью, пишет 24 Канал.

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Тайные отношения, беременность и свадьба

Влюбленные не сразу рассекретили свои отношения. Несколько лет они встречались тайно. Это продолжалось, пока Alyosha не забеременела. Чтобы у публики не возникало лишних вопросов об отце ребенка, Тарас и Елена решили рассказать, что любят друг друга.



Тарас Тополя и Alyosha / Фото из открытых источников

3 апреля 2013 года артистка родила любимому сыну, которого назвали Романом. Мальчик появился на свет в США, где живет большая семья Тополи. Звездный папа рассказывал, что на такое решение повлияло его личное видение будущего в Украине. Однако после родов Alyosha вместе с первенцем вернулась в Киев.

И уже после этого, в августе, они сыграли свадьбу в кругу самых близких людей.



Свадьба Alyosha и Тараса Тополи / Фото Viva

Тарас и Елена любят разжигать страсть, шутить. Так было и на свадьбе. Чтобы добавить перчинки в церемонию, в ЗАГСе исполнительница не сразу ответила на вопрос, согласна ли стать женой Тополи. Да и, как оказалось, свадьба для влюбленных была лишь формальностью для ребенка.

У нас не было традиционной свадьбы, мы просто расписались. Для нас это не важно. Это формальность, чтобы все было документально правильно для ребенка,

– говорила пара в одном из интервью.

Потом Тарас делился, что дети – это своеобразный клей в отношениях, общая любовь и ответственность. Супруги могут переживать любые периоды, а когда есть дети, то чувствуют ответственность перед ними, что однозначно делает семью крепче.

В 2015 году у пары родился еще один сын – Марко. Вторые роды Елены уже прошли в Украине. А в феврале 2020 года стало известно, что певица в третий раз беременна. 14 августа в одном из роддомов Киева она родила девочку Марию.



Тарас Тополя и Alyosha с тремя детьми / Фото из инстаграмма певицы

Разлука во время войны

Они наслаждались жизнью, трудились, мечтали, воспитывали детей. Казалось бы, все лучше всего впереди. Однако все изменилось 24 февраля 2022 года.

В тот день перевернулись жизни миллионов украинцев. Тарас поспешил отправить Елену с детьми за границу, они улетели к его матери в США. А сам взял в руки оружие и вместе с коллегами из группы "Антитела" стал на защиту Украины.



"Антитела" вступили в ТрО / Фото с инстаграмма Тараса Тополи

Они не знали, когда увидятся снова, когда смогут обняться. Но были уверены, что любовь преодолеет все.

Пока Тарас помогал украинским военным в Киевской области, затем выполнял боевые задания на Харьковщине, Елена заботилась о детях, была с ними в Америке и параллельно выступала на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Если бы у меня была возможность, я бы тоже пошла на фронт. Сейчас есть много информации о том, что мужчины прячутся от повестей. Считаю, что каждый сознательный человек, понимающий, что может помогать спасать Украину, не должен прятаться. Для меня очень странно, когда парни прячутся. Ведь сейчас происходит терроризм, мы каждый день теряем жизнь людей. Потому я бы сама пошла, если бы не нужно было вывозить детей. Я бы была вместе с Тарасом,

– рассказывала Елена в интервью 24 Канала.



Долгожданная встреча Тараса Тополи и Alyosha / Фото с инстаграмма певицы

Летом 2022 года артистка не выдержала, очень скучала по любимому и на несколько дней приехала в Киев. Тарас не отказывал ее, потому что так же безгранично соскучился. Тогда у него был короткий отпуск, и они смогли провести время вместе.

А осенью Тополю и других музыкантов "Антител" откомандировали приказом Валерия Залужного из Харьковщины в Киев. Артисты вернулись на сцену и продолжили помогать собратьям в тылу. Тарасу удалось улететь в США, чтобы увидеться с детьми. Поскольку он многодетный отец, то проблем с выездом за границу не было.



Тарас Тополя с дочерью / Фото из инстаграмма артиста

Впоследствии он вернулся в Украину, а семья осталась в США. Но пора возвращаться. 30 августа 2023 года Елена вместе с детьми возвращаются в Украину. Роман и Марко будут учиться в украинской школе, Мария будет ходить в детский сад в Киеве. Звездные родители уже подумали, где будут ночевать дети в случае воздушных тревог.

Артист признался, что отношения на расстоянии – очень сложно. Но между Еленой и Тарасом сохранилось доверие, что помогает преодолевать все трудности, которые подбрасывает судьба.

Для меня любовь – это все, даже просто поехать сменить масло или резину в ее машине. Такие вещи, когда ты как мужчина берешь на себя ответственность. Со стороны это выглядит как рутина, но это фундаментальное проявление любви. В любой ситуации она знает, что я рядом,

– говорил Тарас.



Тарас Тополя и Alyosha / Фото из инстаграмма артиста

Тарас и Елена – пример супругов, где любовь и страсть не угасают даже после многих лет брака. Бытовая рутина, дети, работа не могут разрушить те искренние чувства, которые царят между влюбленными.