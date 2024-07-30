Самая счастливая пара семьи празднует годовщину: как принц Гарри поработал свахой для своей кузины

Мало кто знает, что до переезда в США принц Гарри был настоящим купидоном для своей семьи. В частности, познакомил свою кузину Зару с ее будущим мужем Майком. Сегодня, 30 июля, пара празднует 13-ю годовщину свадьбы.

Зара – внучка королевы Елизаветы II, дочь принцессы Анны и Марка Филлипса. Уже 13 лет она счастлива в браке с Майком Тиндоллом. Будущих супругов познакомил принц Гарри. В годовщину свадьбы, 30 июля, Love 24 рассказывает, что известно об этой истории.

Обратите внимание В эпицентре вечного треугольника: как Селена Гомес наконец нашла свое счастье

Лав стори бунтарки и звезды спорта

В королевской семье Зара была бунтаркой. Ее выходки часто оказывались на первых полосах. Кроме того, она активно строила спортивную карьеру и в 2012 году даже получила серебро на Олимпийских играх. Между тем Майк профессионально занимался регби.

Влюбленных познакомил принц Гарри в Австралии. Судьбоносный момент произошел в Сиднее в пабе Manly Wharf во время Чемпионата мира по регби. Зара поступила крайне оригинально и оставила свой номер другу Майка. Она подчеркнула, что ждет, чтобы он перезвонил.



Майк и Зара / Getty images

Майк не медлил. Уже вскоре он позвонил Заре и пригласил ее на свидание. Отношения пары развивались очень стремительно. Уже вскоре Зара познакомила Майка со своими родными. В частности, с королевой Елизаветой II. Впоследствии мужчина заявил, что это – просто фантастическая семья.

В конце концов, в 2010 году Букингемский дворец объявил о помолвке Зары и Майка. Он заявил, что давно мечтал сделать предложение любимой. Однако решающую роль сыграло предложение принца Уильяма Кейт Миддлтон. Тогда Майк понял: уже пора.

Камерная свадьба состоялась 30 июля 2024 года. Сейчас Зара и Майк воспитывают 3 детей.