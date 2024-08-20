Самая красивая пара Голливуда: Лайвли и Рейнольдс оказались в эпицентре масштабного скандала

Долгое время Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса просто обожали поклонники. Их называли самой красивой парой нашего времени. А взаимные приколы и подколы, которыми регулярно обменивались супруги, добавляли их отношениям особого вайба.

Однако сейчас супруги переживают сложный период. Нет, к счастью, говорится не о ссорах или разводе. Просто в соцсетях активно призывают "отменить" пару. Love 24 рассказывает, что известно о скандале вокруг Блейк и Райана.

Обратите внимание "Встретятся в вечности": история Алена Делона и Роми Шнайдер – самой трагической пары ХХ века

Все началось с "Брось, если любишь"

После длительной паузы Блейк вернулась на большой экран. Актриса сыграла главную роль в драме "Брось, если любишь" (фильм сейчас демонстрируют в кинотеатрах Украины, еще можно успеть посмотреть). В центре сюжета – молодая владелица цветочного магазина Лили, которая влюбляется в вроде бы "идеального" мужчину, а потом становится жертвой домашнего насилия.

Стоит заметить, что сначала поклонников озадачило поведение Блейк. Актриса рекламировала фильм в довольно специфической манере. Она избегала разговоров о такой важной и болезненной теме, как поддержка пострадавших от домашнего насилия, а вместо этого призвала "одевать цветочные платья" и идти на премьеру вместе с подругами. Кроме того, Блейк обсуждала наряды Лили и продвигала свою линию ухода за волосами. Поклонники замечали, что она перепутала промо "Брось, если любишь" с фильмом "Барби" или вообще обвиняли, что звезда пытается пиарить драму как романтическую комедию.

После шквала критики в социальных сетях Блейк все-таки заговорила о домашнем насилии. Однако поклонники отмечали, что это выглядит скорее как попытка спасти репутацию, а не обсудить столь важную тему.

Впоследствии стало известно о якобы конфликте Блейк и Джастина Бальдони – исполнителя главной мужской роли и продюсера "Покинь, если любишь". В рамках престуру он ни разу не появился с Блейк. Ходили слухи, что причиной "льда" между ними стали неуместные вопросы Джастина о весе Блейк. Однако команда актрисы объяснила: он страдает от проблем со спиной и хотел подготовиться к сцене, в которой берет коллегу на руки.

Кроме того, сеть обсуждает, что на самом деле именно Джастин делает то, что должна была бы делать Блейк, а именно: активно использует все возможные площадки, чтобы освещать проблему домашнего насилия в отношении женщин. Именно он сотрудничает с фондами помощи и распространяет информацию о них.

При чем здесь Рейнольдс

Если сначала поклонники обсуждали только действия Блейк, впоследствии критика распространилась и на ее мужа – Райана Рейнольдса. Замечают, что он активно вмешивался в съемки фильма и даже написал одну из ключевых сцен. В результате Бальдони фактически уже отказался выступать режиссером второй части фильма, заявив, что Блейк лучше знает, как это сделать.

В конце концов, поклонники начали "отменять" Блейк и Райана из-за того, что они – слишком активны вместе и вмешиваются в проекты друг друга, не учитывая при этом мнения и чувства коллег.

Кроме того, поклонники нашли немало "доказательств" того, что Блейк и раньше вела себя пренебрежительно по отношению к фанатам и пассивно агрессивно по отношению к журналистам.

Хотя есть и те, кто защищают пару, замечая, что Блейк и Райан ни вместе, ни отдельно не сделали ничего плохого, а все "доказательства" – вырваны из контекста.