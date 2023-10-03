Вера Вонг называет самые большие ошибки в выборе свадебного платья: на что обратить внимание невесте

Вера Вонг – самая известная дизайнер свадебных платьев. Она приобщалась к созданию образов для Гвен Стефани, Арианы Гранде, Джессики Симпсон, Виктории Бекхэм и других мировых знаменитостей.

Вонг, в интервью People, назвала самые распространенные ошибки, которые могут допустить невесты при выборе свадебного платья. Делайте заметки и выбирайте правильный наряд.

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Как выбрать свадебное платье

Первое правило, которое выделяет Вера Вонг, – комфорт. Невеста должна чувствовать себя комфортно в свадебном платье. Здесь говорится не о ее технических аспектах, как размер корсета или длина юбки. Оно должна соответствовать внутренней красоте невесты.

Не стоит пытаться изменить себя в день свадьбы. Вы такие, какие есть – с собственным чувством стиля. Я всегда призываю невест следовать этому и прислушиваться к собственному голосу,

– отметила дизайнер.

При создании своих платьев Вера Вонг уделяет большое внимание тем вещам, на которые большинство невест может не обратить внимания во время подготовки. К примеру, свадебный букет. Дизайнер советует выбирать тот, что дополнял бы образ.

"Я считаю, что к изысканному платью лучше выбирать минимальный букет. Если наоборот – ваше платье сдержанно, тогда можно поразмышлять над чем-то более сложным, чем просто цветы", – посоветовала она.

Что касается трендов, то по словам Вонг, сейчас в моду вернулось кружево. Оно было довольно популярным элементом в свадебных платьях, когда дизайнер только начинала свою карьеру. Теперь это настоящий must have.

Равно как и несколько платьев для празднований. Нередко мировые звезды выбирают платье для помолвки, самой церемонии, а затем переодеваются для вечеринки. Вера Вонг призналась, что этот тренд вызвал у нее настоящий шок!

"Когда девушки носят несколько платьев, это совсем другой опыт, чем одно платье", – говорила она.

Но такое обилие характеризует свободу. Вонг советует выбирать для торжественного празднования что-нибудь с соблазнительным вырезом. А для афтепати может быть мини. Например, Хейли Бибер одно время имела три платья для свадьбы. Сначала женщина выбрала потрясающий наряд с открытыми плечами. Затем переоделась в платье с вырезом и остаток вечера провела в шелковой от Веры Вонг.

Не существует одного правильного платья или образа. Это индивидуальность, которая должна создаваться под клиента,

– добавила дизайнер.