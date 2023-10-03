Вонг, в інтерв'ю People, назвала найпоширеніші помилки, яких можуть припуститися наречені під час вибору весільної сукні. Робіть нотатки і обирайте правильне вбрання.

Дивіться також Той, з ким можна почитати: історія кохання Ані Тейлор-Джой та її чоловіка Малкольма Макрея

Як обрати весільну сукню

Перше правило, яке виділяє Віра Вонг, – комфорт. Наречена має почуватися комфортно у весільній сукні. Тут мовиться не про її технічні аспекти, як то розмір корсету чи довжина спідниці. Вона має відповідати внутрішній красі нареченої.

Не варто намагатися змінити себе у день весілля. Ви такі, якими є – з власним почуттям стилю. Я завжди закликаю наречених слідувати цьому і прислухатися до власного голосу,

– зазначила дизайнерка.

Під час створення своїх суконь Віра Вонг приділяє значну увагу тим речам, на які більшість наречених може не звернути уваги під час підготовки. Наприклад, весільний букет. Дизайнерка радить обирати той, що доповнював би образ.

"Я вважаю, що до вишуканої сукні краще обирати мінімальний букет. Якщо навпаки – ваша сукня стримана, тоді можна поміркувати над чимось складнішим, аніж просто квіти", – порадила вона.

Щодо трендів, то за словами Вонг, наразі в моду повернулося мереживо. Воно було досить популярним елекментом у весільних сукнях, коли дизайнерка лише починала свою кар'єру. Тепер це справжній must have.

Так само як і декілька суконь для святкувань. Нерідко світові зірки обрають сукню для заручин, самої церемонії, а потім перевдягаються для вечірки. Віра Вонг зізналася, що цей тренд викликав у неї справжній шок!

"Коли дівчата носять кілька суконь, це зовсім інший досвід, ніж одна сукня", – говорила вона.

Але таке різноманіття характеризує свободу. Вонг радить обирати для урочистого святкування щось зі спокусливим вирізом. А для афтепаті може бути міні. Наприклад, Гейлі Бібер у свій час мала три сукні для весілля. Спочатку жінка обрала приголомшливе вбрання з відкритими плечима. Потім переодягнулася у сукню з вирізом і залишок вечору провела у шовковій від Віри Вонг.

Не існує однієї правильної сукні чи образу. Це індивідуальність, яка має створюватися під клієнта,

– додала дизайнерка.