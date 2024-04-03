Психологический тест поможет узнать кое-что новое о вашей сексуальности. Возможно, раньше вы даже не догадывались о некоторых своих особенностях.

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Вам нужно посмотреть на картинку и выбрать свой любимый фрукт, именно он расскажет, какой вы в сексе.



Фрукт расскажет о вашем характере в сексе / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью сервиса DALL-E

Банан

Если вы выбрали банан, то вы – настоящий символ сексуальной энергии и желания. Вы совершенно не боитесь показывать свою страсть, а наоборот – захватываете ею своего партнера. Вы уверены в себе, в своем теле и своих желаниях. Вы всегда готовы экспериментировать с новыми секс-позами и открывать для себя что-то новое в сексе.

Яблоко

Яблоко означает, что вы соблазнительны и кокетливы. Долгие прелюдия и пикантные игры – это о вас. В то же время в сексе для вас важны не только физические ощущения, но и эмоциональная близость, глубокая связь и нежность. Секс без чувств – это не про вас.

Апельсин

От вас бьет целый фонтан сексуальной энергии. Вы любите экспериментировать и открывать новые грани удовольствия. Партнеры просто в восторге от вас, ведь вы знаете, как сделать приятно другому человеку.

Киви

Ваши предпочтения в сексе такие же экзотические, как и киви. Вы непредсказуемы и часто любите удивлять партнера в постели. Вы открыты к новым ощущениям и сексуальным приключениям.