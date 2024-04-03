Психологічний тест допоможе дізнатися дещо нове про вашу сексуальність. Можливо, раніше ви навіть не здогадувалися про деякі свої особливості.

Читайте також Улюблена кава розкаже, який ти у стосунках: психологічний тест

Вам потрібно подивитися на картинку й обрати свій улюблений фрукт, саме він розкаже, яким ви є у сексі.



Фрукт розкаже про ваш характер у сексі / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою сервісу DALL-E

Банан

Якщо ви обрали банан, то ви – справжній символ сексуальної енергії та бажання. Ви абсолютно не боїтеся показувати свою пристрасть, а навпаки – захоплюєте нею свого партнера. Ви впевнені у собі, у своєму тілі та своїх бажаннях. Ви завжди готові експериментувати з новими секс-позами й відкривати для себе щось нове у сексі.

Яблуко

Яблуко означає, що ви спокусливі та кокетливі. Довгі прелюдія та пікантні ігри – це про вас. Водночас у сексі для вас важливі не лише фізичні відчуття, а й емоційна близькість, глибокий зв'язок та ніжність. Секс без почуттів – це не про вас.

Апельсин

Від вас б'є цілий фонтан сексуальної енергії. Ви любите експериментувати й відкривати нові грані задоволення. Партнери просто в захваті від вас, адже ви знаєте, як зробити приємно іншій людині.

Ківі

Ваші уподобання у сексі такі ж екзотичні, як і ківі. Ви непередбачувані й часто полюбляєте дивувати партнера у ліжку. Ви відкриті до нових відчуттів та сексуальних пригод.