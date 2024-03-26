Британский сексолог Миранда Кристоферс назвала типы поведения во время секса, которые действительно могут свидетельствовать, что вам сложно полностью наслаждаться этим интимным моментом.

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Люди не могут быть "хорошими" в постели – расслабленными и вовлеченными, – если чувствуют, что их осуждают или чувствуют эмоциональную опасность,

– объяснила Кристофер.

Далее она перечислила признаки того, что ваш секс "мрачный".

Ты можешь заниматься любовью только с выключенным светом

Когда вы неуверены в своем теле, то не можете быть открытым или спонтанным. Соответственно – вы менее чувствительны и много внимания акцентируете на том, как выглядите. Это проявляется тогда, когда вы настаиваете на сексе в темноте или под одеялом.

Чтобы чувствовать себя более сексуально, добавьте романтической атмосферы – зажгите свечи, включите музыку. Спросите у партнера, что именно ему нравится в сексе с вами, чтобы почувствовать уверенность.

Ты не говоришь о сексе

Если вы стесняетесь обсуждать секс со своим партнером, то как можете быть уверенным в том, что именно ему нравится, или чего он хочет? Возможно, вы любите быстрый темп, а партнер наоборот – медленный. Человек, который не обсуждает секс, не говорит о своих желаниях и не знает желаний партнера – не может считаться "хорошим" в постели.

Твой партнер редко бывает в настроении к сексу

Некоторые люди занимаются сексом только потому, что так "надо" и этого хочет другой партнер. Кто-то может бояться, что расстроит свою вторую половинку, если скажет, что сегодня не хочет заниматься сексом. Это – неправильно, ведь такое поведение разрушает доверие в отношениях.

Сексом нужно заниматься только тогда, когда этого действительно хотят двое. Если вы любите утренний секс, а ваш партнер – ночной, тогда обсудите эту ситуацию и найдите решение, которое устроит вас обоих. Не нужно склонять к сексу человека, который не настроен им заниматься. Кроме того, если вы часто будете весело проводить время вместе другим способом, то ваше либидо может синхронизироваться.

Ты придерживаешься одной техники

Если одному партнеру понравилось то, что вы делаете в сексе, то вы можете подумать: "Я знаю, что делаю, и какие кнопочки нажимать". Во время интимной близости с другим человеком вы идете по старой схеме, которая уже один раз сработала. Но на самом деле каждый партнер индивидуален, поэтому то, что нравится одному человеку, может не понравиться другому. Нужно экспериментировать.

Даже если вы уже много лет в браке, то также не стоит "постоянно нажимать те же кнопочки". Со временем сексуальные предпочтения людей могут меняться, поэтому всегда стоит пробовать что-то новое.

Ты погружен в свои мысли

Некоторые люди никак не могут "выбросить" из головы лишние мысли во время секса. Очень важно научиться быть здесь и сейчас и акцентировать все внимание на телесных ощущениях. Ваш партнер сразу почувствует, если вы будете думать о планах на день или других важных делах во время секса, а это точно не сблизит вас.