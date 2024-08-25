Женщина заявила, что ее умерший возлюбленный вернулся домой: неожиданные кадры

Отпускать любимых всегда очень сложно и больно. Эмили Снайдер из Техаса считает, что ее муж Джереми ушел не навсегда. Ему вроде бы удалось вернуться в их дом.

Опубликованные кадры вызвали бурные дискуссии в сети. Одни считают, что зафиксированное можно объяснить рационально. Другие – готовы поверить в сверхъестественное.

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Что произошло в Техасе

Эмили Снайдер горько оплакивала покойного мужа. Пока однажды, просматривая записи с камер наблюдения, она не увидела... любимого.

Зная, как выглядит Джереми, мы были ошеломлены сходством. Это просто восприятие, вызванное горем? Я разрываюсь между отчаянным желанием верить, что он все еще где-то существует, но также и попыткой объяснить это рационально,

– рассказала Эмили.

Кадрами женщина поделилась в сети. Ей интересно, что об этом думают другие.

Камера наблюдения сняла покойного мужа: смотрите видео

Некоторые замечают, что, возможно, мир – гораздо сложнее, чем мы привыкли считать. Другие пишут о проблемах с камерой или других технических деталях. В конце концов, люди замечают: пусть Эмили выберет для себя тот вариант, с которым ей будет легче пережить страшную реальность.