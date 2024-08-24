Ко Дню Независимости Love 24 рассказывает истории пар, без которых нереально представить историю современной Украины. Спойлер – лучше возьми платок.

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Княгиня Ольга и князь Игорь

Без сомнения, самая яркая пара Киевской Руси. К сожалению, они жили слишком давно, чтобы воссоздать хронологию этих отношений. Однако историки отмечают: этот брак заключили по любви, а не ради выгоды, как это часто бывает среди правителей.



Существует гипотеза, что первая встреча Игоря и Ольги состоялась на реке. Князь как раз возвращался с охоты, когда стрела (к счастью, любовная) пронзила уже его сердце.



Руки Ольги для Игоря попросил князь Олег. Она ответила "да". И не видел тогдашний Киев более пышной свадьбы. Вскоре после заключения брака Ольга начала вмешиваться в государственные дела. Сначала Игорь был не слишком доволен, но впоследствии оценил это и даже часто советовался с женой. Когда он уезжал по делам, Ольга оставалась в Киеве как управительница.



У супругов родился сын Святослав. Кстати, историки отмечают: он мог быть не единственным ребенком венценосных супругов. В частности, существует гипотеза о дочери Предславе.

К сожалению, счастью супругов помешала трагедия. Во время очередного сбора дани, древляне убили Игоря. С князем расправились очень жестоко: привязали к двум деревьям и разорвали. То, как Ольга отомстила за его смерть, сожгла город Коростень, вошло в историю.

Ромео и Джульетта со Львова

Задолго до событий в Вероне, которые так прекрасно придумал или описал (кому какая версия ближе) Уильям Шекспир, во Львове произошла история украинки Пелагии и итальянца Микеллини.



В то время все дороги вели в город Льва, где активно велась торговля. Молодой Микеллини, по дороге во Львов, услышал, что там можно потерять голову от любви. Он еще не подозревал: эти слова – пророческие.



Уже в городе Льва, озаренном летним солнцем, он встретил юную Пелагию. Любовь вспыхнула с первого взгляда. Несмотря на то, что Микеллини был католиком, а Пелагия – православной, их родные дали согласие на брак.



Однако здесь вмешалась "чума на оба ваши дома". Во Львове вспыхнула эпидемия. Пелагия заразилась. Несмотря на уговоры даже ее родных, Микеллини оставался с любимой до последнего ее вздоха. К сожалению, в это время он также заразился. На надгробиях влюбленных выгравировали слова: "что любовь соединит – и смерть не одолеет".



Украина знает прекрасные истории любви / Unsplash

Иван Мазепа и Мотря

Самая запретная история XVII века. На склоне лет гетман влюбился в младшую на 50 лет Мотрю. Темноты этой истории добавляло то, что она была его крестницей. В то же время это не помешало Мазепе свататься. Мотря была совсем не против ответить "да". Однако ее родители даже слышать ничего не хотели об этой свадьбе.



Существует гипотеза, что одной ночью Мотря не выдержала и сама убежала во дворец Мазепы. Однако он, чтобы не скомпрометировать девушку, вернул ее домой.



Свидетельством любви между этими двумя стали страстные письма. А еще подарки, которые гетман часто дарил Мотре. В частности, бриллиантовый обруч. Между тем Мотря выслала любимому прядь своих волос и собственную рубашку.



Существует две версии, почему родители Мотри могли быть категорически против породниться с богатым и влиятельным Мазепой: первая, ее отец видел в потенциальном зяте соперника, поскольку и сам хотел гетманскую булаву; вторая – мать Мотри когда-то имела роман с Мазепой и не смогла простить его завершения.

В конце концов, любовь Мотри начала угасать. Мазепа чувствовал это и сходил с ума. Она стала последней женщиной, с которой он хотел соединить свою жизнь. А родителям любимой гетман все-таки отомстил: отца Мотри казнили, а ее мать долго продержали под стражей. Сама Мотря так и не вышла замуж.