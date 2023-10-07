Военный сделал предложение любимой во время концерта Пивоварова: трогательное видео

Во время сольного выступления к Артему Пивоварову подошел военнослужащий ВСУ с просьбой признаться девушке. Певец без колебаний пригласил бойца на сцену.

Защитник взял микрофон, пригласил свою любимую к себе, стал на одно колено и предложил выйти за него замуж. Девушка ответила "да" и перед публикой страстно поцеловала его.

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Романтическое признание

О романтическом признании рассказал сам Пивоваров. В своих инстаграм-сторисах певец опубликовал видео трогательного момента.

В ролике заметно, что Артем стоял заделками и с радостным волнением наблюдал, а зрительская аудитория приветствовала влюбленных громкими аплодисментами.

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