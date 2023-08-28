Вместо банального "встать на колено": парень сделал предложение девушке с помощью дронов в небе

В Великобритании парень с помощью дронов сделал предложение своей девушке. Предложение 30-летний рис Вилан разрабатывал 6 месяцев, ведь считает, что обычное "встать на колено и вручить обручальное кольцо" – это банально.

Событие, которое произошло во время чемпионата по фейерверкам в Ньюби-Холле, поразило не только его, но и всех, кто видел этот романтический жест. 27-летняя Меган Гринвуд была очень удивлена, когда увидела в небе свое имя с сердцем, а затем взлелеянное в мечтах "Выходи за меня".

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На фоне играла любимая песня пары 6 Words от Wretch 32.



Необычное предложение руки и сердца / Getty images

Меган, встречавшаяся с Рисом 9 лет, сказала, что не могла представить себе такого необычного предложения руки и сердца.

Я не знаю, как выглядело мое лицо, но я знаю, что я точно начала дрожать,

– сказала Меган.



Необычное предложение руки и сердца / Getty images

К слову, недавно выпускник университета в Великобритании публично признался девушке на вручении дипломов. Любимая сказала: "Да", но парень испытал немало критики в сети.