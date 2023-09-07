Как понять, что нравишься парню: особенности поведения, на которые нужно обратить внимание

Симпатия – приятное чувство для каждой женщины. Часто сложно понять, нравимся ли мы парню, иногда тратим время на пустые ожидания. Чтобы этого не было, есть несколько особенностей мужского поведения, на которые следует обратить внимание.

Именно по поведению мужчины можно понять, что он чувствует к женщине. Мужчины не привыкли говорить о чувствах, поэтому часто выражают их с помощью жестов, мимики, улыбок, взглядов.

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Особенности поведения мужчины, которому ты нравишься