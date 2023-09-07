Как понять, что нравишься парню: особенности поведения, на которые нужно обратить внимание
Симпатия – приятное чувство для каждой женщины. Часто сложно понять, нравимся ли мы парню, иногда тратим время на пустые ожидания. Чтобы этого не было, есть несколько особенностей мужского поведения, на которые следует обратить внимание.
Именно по поведению мужчины можно понять, что он чувствует к женщине. Мужчины не привыкли говорить о чувствах, поэтому часто выражают их с помощью жестов, мимики, улыбок, взглядов.
К теме 3 основных признака, что парень в вас влюбился
Особенности поведения мужчины, которому ты нравишься
Рядом с тобой он всегда расслаблен и пытается использовать каждый шанс, чтобы подойти к тебе.
Часто делает комплименты и всегда находит повод прикоснуться к тебе.
Он постоянно смотрит прямо в глаза, пока вы не встретитесь взглядами хотя бы на короткое время.
Хочет чаще оставаться с тобой наедине, зовет на свидание, устраивает сюрпризы.
Он не исчезает, постоянно поддерживает с тобой связь в соцсетях, быстро отвечает на сообщения, интересуется, как ты.
Рядом с тобой ему всегда весело или он нервничает, когда ты рядом.
Он честен с тобой, не играет роль, а настоящий.
Постоянно проявляет инициативу, не отвлекается, когда ты рядом пытается уделить тебе максимум времени.