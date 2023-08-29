Украинка поставила на заставку фото неизвестного воина, а через год вышла за него замуж

Любовь во время войны – невероятная. Даже в условиях сложных испытаний, с которыми сталкиваются отношения в это время, встречаются удивительные и незаурядные истории любви.

История учительницы истории Анны и воина Артема является частью проекта "Я тебя. Война. 100 историй любви". Несмотря на все усилия врага уничтожить нашу нацию, мы не только настойчиво боремся, но и дальше чувствуем любовь и преодолеваем все трудности, чтобы отчаянно влюбляться.

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Невероятная история любви Анны и Артема во время войны

Когда Анна загрузила на экран своего телефона фотографию незнакомого воина, она даже не представляла, что через год их ждет свадьба! Эта удивительная история любви развернулась между учительницей истории и несгибаемым киборгом, защищавшим Донецкий аэропорт.

Хотя между ними было расстояние в 700 километров, они всматривались в яркое ночное небо и загадывали желание встретиться: Анна за столом с учебниками, Артем в окопе с автоматом. Первый раз она увидела его на фотографии, которую вместе с другими фотографиями разместил в сети журналист Сергей Лойко. Воин с голубыми глазами и глубоким взглядом поразил ее сердце и оказался на заставке ее телефона.

"Привет, откуда ты?" – лайк от Анны под фотографией на странице Артема не прошел мимо. С течением времени их онлайн диалог перерос в глубокие чувства. Впервые встретившись на фотовыставке Сергея Лойко в Виннице, Артем и Анна почувствовали настоящую влюбленность. А потом, уже на передовой, воин получил сообщение, что он станет отцом.

Позже они обручились и сыграли свадьбу 2018 года. Тогда они стали родителями еще одной девочки, расширив свою семью.

Полномасштабная война застала его в Праге. Артем немедленно вернулся в Украину и отправился на фронт. Пока он ведет бой с врагом в Бахмуте, тогда как Анна, неизменно, остается дома и ждет его. Она верит, что их звезды оберегают Артема, и он обязательно вернется домой с победой!

Невероятная история учительницы Анны и воина Артема: смотрите видео