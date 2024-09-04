Василий и Валентина познакомились в метро в Киеве. Стус опустил руку на плечо будущей жены, и она обратила на это внимание. Тогда они еще и не подозревали, сколько счастья и боли придется пережить впереди. Love 24 рассказывает их историю любви.

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"Помню, ехала в метро. Вдруг кто-то – раз! – опустил руку на мое плечо – и побежал дальше по эскалатору. Думаю: еще чего? Ну, беги, беги. Спустилась вниз, вышла на перрон, уже забыла об этом. Подхожу к электричке, смотрю – ходит с книжечкой, читает. Ну, думаю, хорошо, пусть читает. Пошла наперед в какой-то вагон, еду себе. Жила тогда в Святошине. Иду к калитке. Оглядываюсь – стоит, улыбается. Так и познакомились. Он жил рядом, в Академгородке, в общежитии", – вспоминала Валентина.

Сначала не знала, что он – поэт

Симпатия между будущими супругами вспыхнула с первого взгляда. До свадьбы будущие влюбленные встречались почти год. Сначала Василий не признавался, что он – поэт. Впоследствии сделал это очень романтично – посвятил любимой стихотворения.

Василий потом замечал, что именно после знакомства с Валентиной начался самый счастливый этап его жизни. Впоследствии поэт писал любимой из лагерей: "я так тебя люблю, что аж сердце болит". Валентину Василий ласково называл "Попелюшка, ласточка, Валечка".

Свадьба состоялась в 1965 году. Уже через год родился сын Дмитрий.



Валентина Золушка / Музей Василия Стуса в Facebook

Вместе до последнего

Всю свою жизнь Стус боролся за независимость Украины. В частности, он был шестидесятником и принадлежал к Украинскому Хельсинскому союзу. За это советская власть его убила. Из-за "антисоветской деятельности" поэт находился в лагерях. Валентина ждала его, писала трогательные письма и верила в будущую встречу. К сожалению, ей не суждено было состояться при жизни.