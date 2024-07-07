"Просто очаровательная пара": Залужный опубликовал фото с любимой из Карпат
Источник:Валерий Залужный
Валерий Залужный крайне редко делится деталями личной жизни. Однако на этот раз он опубликовал фантастическое фото с женой Еленой из Карпат.
Где именно в Карпатах находятся супруги, пока неизвестно. Возможно, Залужный приехал в Карпаты отпраздновать свой День рождения. Уже завтра, 8 июля, ему исполнится 51 год.
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Залужный опубликовал фото и подписал его очень лаконично, однако весомо.
Украина – волшебная,
– написал Залужный.
Супруги в Карпатах / Фото с фейсбук-страницы Валерия Залужного
Украинцы – в восторге от фотографии. За 12 часов она получила более 30 тысяч лайков. Кроме того, люди оставили немало дружеских комментариев супругам. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Просто очаровательная пара";
- "И придет время, и сделает Ваша семья селфи на фоне наших украинских Крымских гор";
- "Замечательная пара! Наш Генерал и хрупкая и нежная дама";
- "Настоящий казак на фоне родных Карпат! Счастья Вам и Вашей семье!";
- "Вы светлые, легкие и весенние. Как приятно смотреть на счастливых людей".
Также украинцы уже начали поздравлять Залужного с грядущим Днем рождения. Ему желают крепости, силы, счастья и, конечно, победы.