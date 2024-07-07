Где именно в Карпатах находятся супруги, пока неизвестно. Возможно, Залужный приехал в Карпаты отпраздновать свой День рождения. Уже завтра, 8 июля, ему исполнится 51 год.

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Залужный опубликовал фото и подписал его очень лаконично, однако весомо.

Украина – волшебная,

– написал Залужный.



Супруги в Карпатах / Фото с фейсбук-страницы Валерия Залужного

Украинцы – в восторге от фотографии. За 12 часов она получила более 30 тысяч лайков. Кроме того, люди оставили немало дружеских комментариев супругам. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Просто очаровательная пара";

"И придет время, и сделает Ваша семья селфи на фоне наших украинских Крымских гор";

"Замечательная пара! Наш Генерал и хрупкая и нежная дама";

"Настоящий казак на фоне родных Карпат! Счастья Вам и Вашей семье!";

"Вы светлые, легкие и весенние. Как приятно смотреть на счастливых людей".

Также украинцы уже начали поздравлять Залужного с грядущим Днем рождения. Ему желают крепости, силы, счастья и, конечно, победы.