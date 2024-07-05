Любовью жизни Стармера стала его жена Виктория. Пара не афиширует деталей своих отношений. Виктория крайне редко появляется на публике. Love 24 рассказывает, что известно о ней.

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Что известно об истории любви Кира и Виктории

И Кир, и Виктория получили юридическое образование. Известно, что будущие супруги познакомились на работе. Сейчас Виктория работает в Национальной службе здравоохранения. Она замечает, что, благодаря своей работе, ежедневно видит реальные проблемы, с которыми борются люди. Виктория ранее рассказывала, что даже если ее муж займет должность премьер-министра, она продолжит работать в Национальной службе здравоохранения.

Друзья пары отмечают, что Кир и Виктория – счастливы в браке. Они прекрасно проводят время вместе и, даже несмотря на занятость, устраивают себе романтические свидания. Например, недавно они сходили на концерт Тейлор Свифт.



Кир и Виктория / Скриншот с видео

У супругов есть двое детей: сына и дочь. Деталей об их личной жизни не раскрывают. Виктория поддержала мужа на его пути к должности. Однако женщина – не в восторге, что теперь приватность их семьи – под угрозой.