Женщина похитила 11-летнюю девочку, чтобы воспитать "идеальную жену" для сына

Весь мир всколыхнула совершенно ужасная новость. В Китае женщина похитила 11-летнюю девочку, чтобы воспитать "идеальную жену" для своего 27-летнего сына.

Жуткая история, которая напоминает сценарий для триллера, произошла в китайской провинции Гуйчжоу. Женщина по фамилии Ян случайно познакомилась с 11-летней девочкой и сразу увидела в ней идеальную невестку для себя. На тот момент сыну леди Ян уже исполнилось 27 лет. Ни разница в возрасте, чем то, что девочка – несовершеннолетняя – женщину не смутило.

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Сначала Ян предложила родителям девочки отдать ребенка ей. К счастью, те категорически отказались. Однако Ян на этом остановилась. Вместе с сыном они разработали план похищения девочки, чтобы вырастить из нее идеальную жену. Реализовали свой преступный замысел мама и сын в День Святого Валентина.

Уже через несколько дней Ян задержали. Ее сын сам пришел к правоохранителям. Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы, ее сына – до 7 месяцев. Люди возмущены мягкостью приговоров. Они отмечают, что наказание за похищение ребенка должно быть гораздо жестче. Такие "игрушечные" приговоры развяжут руки и другим похитителям.