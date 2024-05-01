Моторошна історія, яка нагадує сценарій для трилера, сталася у китайській провінції Гуйчжоу. Жінка на прізвище Ян випадково познайомилася з 11-річної дівчинкою й відразу побачила у ній ідеальну невістку для себе. На той момент сину леді Ян вже виповнилося 27 років. Ані різниця у віці, аніж те, що дівчинка – неповнолітня – жінку не збентежило.

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Спершу Ян запропонувала батькам дівчинки віддати дитину їй. На щастя, ті категорично відмовилися. Однак Ян на цьому зупинилася. Разом з сином вони розробили план викрадення дівчинки, аби виростити з неї ідеальну дружину. Реалізували свій злочинний задум мама та син у День Святого Валентина.

Вже через декілька днів Ян затримали. Її син сам прийшов до правоохоронців. Жінку засудили до 2 років позбавлення волі, її сина – до 7 місяців. Люди обурені м'якістю вироків. Вони зауважують, що покарання за викрадення дитини має бути набагато жорсткішим. Такі "іграшкові" вироки розв'яжуть руки й іншим викрадачам.