Программа для одиноких людей

Районный совет южного портового города Саха одобрил законопроект, который призван помочь поднять рождаемость. Поскольку молодежь в стране не хочет жениться и заводить семью, власть придумала платить гражданам за это.

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Программа начнет действовать в октябре, а принять участие могут люди в возрасте от 23 до 43 лет. Если после первого свидания мужчина и женщина решат продолжить романтические отношения, то получат от власти 754 доллара. Если они решат познакомить родителей, как это традиционно происходит перед свадьбой, то им дадут еще 1500 долларов.

За бракосочетание влюбленные могут получить 15 миллионов долларов. Кроме того, власти обещают предоставить дополнительную поддержку для жилья в течение 5 лет после свадьбы.

Чтобы принять участие в программе, одинокие люди должны прислать свои анкеты и пройти собеседование. Если программа окажется успешной и популярной, то местные власти могут сделать ее ежегодной и привлечь к ней даже граждан других стран.

Ситуация с рождаемостью в Южной Корее

По данным Reuters, в 2023 году в Южной Корее родилось 230 тысяч детей, что стало наименьшим показателем для страны, население которой составляет 50 миллионов. Кореянки отказываются от браков и рождения детей в пользу карьеры. Супруги боятся заводить детей из-за большой стоимости жилья и образования.