Свадьба в стиле Чака Басса

Эд Вествик прославился благодаря роли Чака Басса в молодежном сериале "Сплетница". Заметим, что свадьба актера была вполне в духе Чака Басса – дорогая, красивая и со вкусом.

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Вествик поделился в своем инстаграме фотографиями со свадьбы. На них молодожены позируют на фоне арки из белых цветов и зелени. Жених был одет в белый пиджак и черные брюки, а невеста – в атласное платье без бретелек и фату с кружевом.

Само празднование происходило на круизном лайнере в Италии. Судя по сообщению Эми, праздновать супруги планируют целую неделю.

Пусть веселье начинается! Мы плывем вдоль побережья Амальфи со всеми нашими друзьями и семьей на борту. Это было идеальное начало нашей love story недели,

– отметила Эми.

Смотрите видео со свадьбы Эда Вествика:

Жених и невеста сменили несколько свадебных образов и каждый из них – невероятный.

Заметим, Эд и Эми вместе уже более 3 лет. Актер сделал предложение любимой в конце января на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря в Швейцарии.