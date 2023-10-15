Как усилить свое сексуальное влечение: советы от экспертов
Источник:cosmopolitan.com
Снижение сексуального желания происходит в разный период жизни. И восстановить его или усилить – непростая задача.
Сексуальное желание рождается сочетанием физиологических, биологических и социальных факторов.
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Прежде всего специалисты отмечают, что физическое возбуждение, либидо и желание могут быть связаны, но это не одно и то же.
Половое желание не ограничивается биологическими инстинктами. Это сочетание психологических, эмоциональных и отношенческих элементов, умноженных на наш уникальный опыт и культурный контекст,
– объясняют они.
То есть разные факторы могут влиять на то, насколько часто мы испытываем желание. Понимание того, как действительно функционирует либидо, и определение конкретных контекстов, в которых может появиться ваше желание к сексу, является ключевым для его повышения.
Вот несколько факторов, которые могут влиять на либидо:
- давление со стороны партнера;
- отсутствие сексуального общения;
- проблемы в отношениях;
- непонимание того, что вам нравится во время секса;
- стресс;
- гормональные изменения;
- медикаменты.
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Что может усилить либидо и сексуальное влечение:
- либидо не должно быть единственным мотиватором секса, позвольте вашему желанию появиться;
- больше интересуйтесь вашими подлинными интересами;
- узнайте больше о вашем истинном удовольствии;
- создайте список возбуждающих вас вещей;
- сфокусируйте свое внимание на сексуальных стимулах;
- дайте "покипеть": фантазируйте и флиртуйте с партнером некоторое время, чтобы как можно больше разжечь желание;
- найдите квалифицированного сексолога: консультация и советы специалиста никогда не будут лишними.
Усиление либидо – не универсальная вещь, которая может подойти любому. Прислушайтесь к своему телу и поговорите с партнером. Чтобы понять, что подходит именно вам, понадобится некоторое время.