Як посилити своє сексуальне бажання: поради від експертів
Джерело:cosmopolitan.com
Зниження сексуального бажання трапляється у різний період життя. І відновити його чи посилити є непростим завданням.
Сексуальне бажання народжується поєднанням фізіологічних, біологічних та соціальних факторів.
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Перш за все фахівці відзначають, що фізичне збудження, лібідо та бажання можуть бути пов'язані, але це не одне й те саме.
Статеве бажання не обмежується біологічними інстинктами. Це поєднання психологічних, емоційних і стосункових елементів, помножених на наш унікальний досвід і культурний контекст,
– пояснюють вони.
Тобто різні фактори можуть впливати на те, наскільки часто ми відчуваємо бажання. Розуміння того, як насправді функціонує лібідо, і визначення конкретних контекстів, у яких може з'явитися ваше бажання до сексу, є ключовим для його підвищення.
Ось декілька факторів, які можуть впливати на лібідо:
- тиск з боку партнера;
- відсутність сексуального спілкування;
- проблеми у стосунках;
- нерозуміння того, що вам подобається під час сексу;
- стрес;
- гормональні зміни;
- медикаменти.
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Що може посилити лібідо і сексуальне бажання:
- лібідо не має бути єдиним мотиватором сексу, дозвольте вашому бажанню з'явитися;
- більше цікавтеся вашими справжніми інтересами;
- дізнайтеся більше про ваше справжнє задоволення;
- створіть список речей, які вас збуджують;
- сфокусуйте свою увагу на сексуальних стимулах;
- дайте "покипіти": фантазуйте та фліртуйте з партнером деякий час, щоб якомога більше розпалити бажання;
- знайдіть кваліфікованого сексолога: консультація і поради спеціаліста ніколи не будуть зайвими.
Посилення лібідо – не універсальна річ, яка може підійти кожному. Прислухайтеся до свого тіла та поговоріть із партнером. Щоб зрозуміти, що підходить саме вам, знадобиться певний час.