Як посилити своє сексуальне бажання: поради від експертів

Зниження сексуального бажання трапляється у різний період життя. І відновити його чи посилити є непростим завданням.

Сексуальне бажання народжується поєднанням фізіологічних, біологічних та соціальних факторів.

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Перш за все фахівці відзначають, що фізичне збудження, лібідо та бажання можуть бути пов'язані, але це не одне й те саме.

Статеве бажання не обмежується біологічними інстинктами. Це поєднання психологічних, емоційних і стосункових елементів, помножених на наш унікальний досвід і культурний контекст,

– пояснюють вони.

Тобто різні фактори можуть впливати на те, наскільки часто ми відчуваємо бажання. Розуміння того, як насправді функціонує лібідо, і визначення конкретних контекстів, у яких може з'явитися ваше бажання до сексу, є ключовим для його підвищення.

Ось декілька факторів, які можуть впливати на лібідо:

тиск з боку партнера;

відсутність сексуального спілкування;

проблеми у стосунках;

нерозуміння того, що вам подобається під час сексу;

стрес;

гормональні зміни;

медикаменти.

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Що може посилити лібідо і сексуальне бажання:

лібідо не має бути єдиним мотиватором сексу, дозвольте вашому бажанню з'явитися;

більше цікавтеся вашими справжніми інтересами;

дізнайтеся більше про ваше справжнє задоволення;

створіть список речей, які вас збуджують;

сфокусуйте свою увагу на сексуальних стимулах;

дайте "покипіти": фантазуйте та фліртуйте з партнером деякий час, щоб якомога більше розпалити бажання;

знайдіть кваліфікованого сексолога: консультація і поради спеціаліста ніколи не будуть зайвими.

Посилення лібідо – не універсальна річ, яка може підійти кожному. Прислухайтеся до свого тіла та поговоріть із партнером. Щоб зрозуміти, що підходить саме вам, знадобиться певний час.